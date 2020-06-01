Bakanlıktan yapılan açıklamada, "PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimi bir kez daha önlendi. Kahraman Komandolarımız, bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 2 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
01.06.2020 - 11:17 | Son Güncelleme: 01.06.2020 - 11:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişiminin önlenerek, 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : MSB,terörist,barış pınarı bölgesi,
708110 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/708110.aspx
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