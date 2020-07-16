Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamada, Yenice ilçesi Özal Mahallesi Gazi Sokak'ta birden fazla Kovid-19 pozitif vaka tespit edildiği ve bu kişilerin temaslı sayısının çok fazla olduğu belirtildi. Açıklamada, bu nedenle saat 00.01'den 29 Temmuz saat 24.00'e kadar 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.