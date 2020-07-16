Valilikten yapılan açıklamada, Yenice ilçesi Özal Mahallesi Gazi Sokak'ta birden fazla Kovid-19 pozitif vaka tespit edildiği ve bu kişilerin temaslı sayısının çok fazla olduğu belirtildi. Açıklamada, bu nedenle saat 00.01'den 29 Temmuz saat 24.00'e kadar 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.
Karabük'te bir sokak karantinaya alındı
16.07.2020 - 01:13 | Son Güncelleme: 16.07.2020 - 01:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karabük'ün Yenice ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir sokak karantinaya alındı.
Etiketler : karabük,karabük karantina,koronavirüs,
718302 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/718302.aspx
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