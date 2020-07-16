Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu" kapsamında, dün Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Özel Harekat Polisi Muhammed Demir'in cenazesi, memleketi Sivas'ta toprağa verildi.

Şehit Demir'in (31) naaşı, Mevlana Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı Garnizon Şehitliği'ne getirildi.

Şehidin naaşı, burada kılınan cenaze namazından sonra Polis Şehitliği'ne defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Sivas Valisi Salih Ayhan, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, protokol üyeleri ile askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Çatışmada 4 Özel Harekat polisi yaralanmış, 2'si hastanede şehit olmuştu.