Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu’nda Kahraman Komandolarımız, tespit ettikleri depoda terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdi. Tespit edilen malzemeler METİ timimiz tarafından imha edildi.

Arama-tarama faaliyetleri sonucunda; 63 adet AK-47 Piyade Tüfeği, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 2 adet av tüfeği, 50 adet roketatar mühimmatı, 1000 adet Doçka uçaksavar mühimmatı, 300 adet AK-47 Piyade Tüfeği şarjörü, 50 adet el bombası, 25 kg. dinamit, 1000 adet paketlenmiş bilya ele geçirildi.