Erdoğan öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak geldiği Vahdettin Köşkü'nde, Amasya Çevre Yolu Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.
Erdoğan sonrasında Serrac ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
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Erdoğan öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak geldiği Vahdettin Köşkü'nde, Amasya Çevre Yolu Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.
Erdoğan sonrasında Serrac ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Etiketler : recep tayyip erdoğan,libya,fayiz es-serrac,