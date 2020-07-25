Erdoğan öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak geldiği Vahdettin Köşkü'nde, Amasya Çevre Yolu Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.

Erdoğan sonrasında Serrac ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.