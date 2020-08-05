Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MSB:"Kahraman Komandolarımız, PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimini bir kez daha önledi. Bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 1 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi."