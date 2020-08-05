MSB:"Kahraman Komandolarımız, PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimini bir kez daha önledi. Bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 1 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi."
MSB açıkladı! 1 terörist etkisiz hale getirildi
05.08.2020 - 14:00 | Son Güncelleme: 05.08.2020 - 14:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Kahraman Komandolarımız, PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimini bir kez daha önledi. Bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 1 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi."
Etiketler : msb,pkk,ypg,terörist,
722856 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/722856.aspx
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