Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi açıklarında iki ayrı lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye intikal etti. Sahih Güvenlik ekipleri, lastik botlardaki 74 kaçak göçmeni kurtardı. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılan kaçak göçmenler, Ayvalık ilçesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığına götürüldü ve işlemleri başlatıldı.