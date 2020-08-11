Hatay Vali Yardımcısı ve Afrin'den sorumlu olan Tolga Polat, Adana'da kardeşini tabanca ile vurarak öldürdü.
Hatay Vali Yardımcısı ve Afrin'den sorumlu olan Tolga Polat, Adana'da kardeşini tabanca ile vurarak öldürdü
11.08.2020 - 23:08 | Son Güncelleme: 11.08.2020 - 23:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay Vali Yardımcısı ve Afrin'den sorumlu olan Tolga Polat, Adana'da kardeşini tabanca ile vurarak öldürdü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Hatay Vali Yardımcısı,
724344 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/724344.aspx
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