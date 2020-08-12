Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde İdlib’deki M4 karayolunda belirlenen Trumbah-Ayn Al Havr güzergahının tamamında, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 24’üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin yapıldığını bildirdi.
24'üncü Türk-Rus devriyesi M4 karayolunda yapıldı
12.08.2020 - 14:04 | Son Güncelleme: 12.08.2020 - 14:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 24'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin gerçekleştirildiğini duyurdu.
Kaynak: İHA
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