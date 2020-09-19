Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde düzenlenen programda “Hayat Kimliğinle Kolay” projesi dâhilinde sürücü belgesi bilgilerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına yüklenmesi uygulamasını anlattı. Kartlarını taşıdığı cüzdanı gösteren ve “Derdimiz, bunun şişkinliğini azaltmak” diyen Soylu “21 Eylül 2020 tarihinden itibaren, yeni tip sürücü belgeleri, yeni alınan ehliyetler Türkiye genelinde nüfus müdürlüklerinden randevu alınmak suretiyle yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmeye başlanacak” diye konuştu. Bu uygulamayla trafik denetimlerinde ayrıca sürücü belgesi ibraz etme zorunluluğunun ortadan kalkacağını belirten Soylu “Yeni kimlik almaya gidenlere nüfus müdürlüklerimizdeki memurlarımız şu soruyu soracaklar, ‘Kimlik kartınıza ehliyetiniz varsa yüklemek ister misiniz?’ İşaretlerse iki işlemi bir arada görecek, otomatik yüklenmiş olacak. Kart adresine postayla gittiği andan itibaren, ehliyeti ve kimliği bu kartta taşıyacak” dedi. İrfan Çalışkan - Erdinç Türkcan ANKARA İHA