Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhlas Haber Ajansının (İHA) yaklaşık iki ay evvel drone çekimleri ile gündeme getirdiği Haliç’teki kirlilik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından yalanlanmış, oluşan görüntünün alglerden kaynaklandığı ileri sürülmüştü. İHA, bu defa hem havadan drone ile hem de habercilikte ilk defa kullanılan su altı kamerası ile Haliç’teki çevre katliamını yeniden gözler önüne serdi.

Havadan çekilen görüntülerde Haliç’te deniz suyunun Eyüp civarlarında neredeyse tamamen karardığı görünürken Eyüp civarında dalış yapılan su altı kamerasında da deniz altındaki kirlilik, felaket boyutta çıktı. Bir zamanlar balıkların yüzdüğü Haliç’in dibinde şimdi göz gözü görmüyor. Balçık ve kirlilik yüzünden suyun rengi de aşırı derecede koyulaşmış. Eminönü civarında tur düzenleyen teknelerin yanaştığı sahil ise temizlenmeyerek çöp yığınları ile dolmuş vaziyette. Çevrede oturan vatandaşların kirlilik yüzünden tekrar Haliç’ten koku geldiğini ifade etmelerine rağmen Belediye yetkilileri kirliliği kabul etmiyor.