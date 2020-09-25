CHP'ye yakın isimler Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasıyla vizyonsuzluğunu ortaya koyduğunu ve istifa etmesi gerektiğini söyledi. CHP ise skandala sahip çıktı. İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal "İktidar temsilcileri ve yandaşlar, akıllarınca Genel Başkanımızın çıkışını tiye aldılar. Genel Başkanımız, kahvehane esnafının çığlığını duyurdu" diye trajik bir açıklama yaptı.
Çığlık değil sığlık
25.09.2020 - 04:41 | Son Güncelleme: 25.09.2020 - 04:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık çalışanları canını ortaya koyarak koronavirüs salgınıyla mücadele ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kahvahanelerde niye kâğıt oynanmıyor" şeklinde açıklaması alay konusu oldu.
Etiketler : chp,kemal kılıçdaroğlu,
734275 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/734275.aspx
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