Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP'ye yakın isimler Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasıyla vizyonsuzluğunu ortaya koyduğunu ve istifa etmesi gerektiğini söyledi. CHP ise skandala sahip çıktı. İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal "İktidar temsilcileri ve yandaşlar, akıllarınca Genel Başkanımızın çıkışını tiye aldılar. Genel Başkanımız, kahvehane esnafının çığlığını duyurdu" diye trajik bir açıklama yaptı.