Esenyurt’ta 17 yaşındaki Zerda Curka’nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan yaşları 17 ile 25 arasında değişen 4 genç tanık olarak dinlendikten sonra serbest bırakıldı.
Zerda Curka’nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişme
26.01.2021 - 18:23 | Son Güncelleme: 26.01.2021 - 18:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Esenyurt’ta 17 yaşındaki Zerda Curka’nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan yaşları 17 ile 25 arasında değişen 4 genç tanık olarak dinlendikten sonra serbest bırakıldı.
Etiketler : Zerda Curka,
762936 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/762936.aspx
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