Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esenyurt’ta 17 yaşındaki Zerda Curka’nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan yaşları 17 ile 25 arasında değişen 4 genç tanık olarak dinlendikten sonra serbest bırakıldı.