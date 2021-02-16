Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor. Erdoğan, "Geçmişi sivil katliamlarla dolu, son olarak silahsız insanları acımasızca infaz edecek kadar alçalan bir terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Hangi ine girerlerse girsinler, girdikleri inlerde bunları bulacak ve orada geberteceğiz." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Birkaç gündür yüreğimiz şehitlerimizin acısı ile buruk. Geçmişi çocuk, kadın, yaşlı her kesimden sivil katliamlarıyla dolu, son olarak da silahsız insanları infaz edecek kadar alçalan bir terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Bu hadise PKK terörüne karşı içeride ve dışarıda samimiyetsiz duruş sergileyen, örgütle ve uzantılarıyla işbirliği halindekilerin gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi. PKK'ya PKK, teröre terör diyemeyen, hain tuzakları, çevirdikleri fırıldakları gizlemeye çalışanların foyası ortaya döküldü.



İNLERİNDE BULUP GEBERTECEĞİZ

Hangi ine girerlerse girsinler, o inlerde bulup geberteceğiz. Şehitlerimiz var. Ama biz biliyoruz ki şehitlik yok oluş değildir. Şu anda bu yolda yürüyenler zaten böyle yürüdüler. Son olarak 2 yüzbaşı, 1 başçavuş. Aileleri de, hepimiz biliyoruz ki Allah yolunda, vatan yolunda şahadete yürüdüler. Terör örgütünü destekleyenlerin riyakarlıkları öfkemizi kabartırken, attığımız adımların, izlediğimiz politikaların doğruluğunu da teyit ediyor.



EY BATI NEREDESİNİZ, NEDEN SUSTUNUZ?

Bir başka ülkenin başına gelse, tüm dünyanın ayağa kalkacağı 13 masumun infazı hadisesinde gelen birkaç cılız ses dışında Türkiye'nin yanında kimseyi göremedik. Eyy Batı neredesiniz, neden sustunuz? Sizde böyle bir şey olduğunda yaygaranızdan geçilmiyor. 15 Temmuz oldu sesiniz çıkmadı, şimdi bu hadise sesiniz çıkmıyor. Sesiniz çıksa da çıkmasa da biz görevimizi biliyoruz, bu teröristlere bu ülkede fırsat vermeyeceğiz. Gabar'da, Tendürek'te, Besler Deresi'nde oraları zindan ettik, mezar ettik. Bundan sonra aynı şekilde buralar bunlara mezar olacak. İnlerine kadar giren Mehmetçiğimiz, jandarmamız, korucularımız bundan sonra da aynı şekilde inlerine kadar girerek, buralar bunlara mezar olacak. Durmak yok yola devam.



GARA DÜŞTÜ, İŞ BİTTİ

Yaşadığımız acılar, millet olarak bizi birbirimize daha da yakınlaştırıyor. Gara hadisesi, milletimizi ve devletimizi korumak için sınırlarımız ötesinde güvenli bir alan oluşturma düşüncemizi pekiştirdi. Gara düştü, iş bitti. Bir süredir yürüttüğümüz harekatları önümüzdeki dönemde tehditlerin yoğun olduğu yerlere doğru genişleteceğiz.Bir süredir yürüttüğümüz harekatları önümüzdeki dönemde tehditlerin yoğun olduğu yerlere doğru genişleteceğiz.