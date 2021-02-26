Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Selimiye Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından yaptığı açıklamada, Ermenistan'daki darbe girişimine ilişkin "Biz darbenin her türlüsüne karşıyız. Darbeleri kabul etmemiz özellikle mümkün değildir." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Hocalı katliamının Ermenistan'ın kişiliğinin ne olduğunu ortaya koyması bakımından çok çok önemli. Bir gecede insanları tanklarla saldırıya geçmek suretiyle yüzlerce, binlerce insanın orada katledilmesi kabul edilebilir bir şey değil.

ERMENİSTAN'DAKİ DARBE GİRİŞİMİ

Darbenin her türlüsüne karşıyız. Darbeleri kabul etmemiz mümkün değil. Askerin devreye girmek suretiyle burada böyle bir darbe çığırtkanlığına girmiş olması kabul edilebilir bir şey. Yönetim değişikliğini Ermenistan halkı yapar. Bunu da Ermenistan halkının tasarrufuna bırakmak lazım. Darbeye bakışımız farklıdır.

KISITLAMALAR ESNETİLECEK Mİ?

Bilim Kurulumuzun çalışmaları pazartesi günü Kabine'ye gelecek. Orada müzakeresini yapacağız. Mutasyonun hangi illerde ne konumda olduğunu orada Sağlık Bakanımız bizlere takdim edecek. Sonra da bizler ne gibi tedbirler alabiliriz, lokantalarla ilgili neler yapmamız gerekir, kafeteryalarla ilgili ne adımlar atarız, otellere varıncaya kadar ne yapmamız gerekiyor, bunların kararını Kabine toplantısında alacağız.

KANAL İSTANBUL

Çevre Şehircilik bakanlığı her türlü adımı atmış bulunuyoruz. Bu proje ta benim Büyükşehir Belediye Başkanlığıma dayanan bir projedir. Hala ana muhalefet 'Yaptırmayız, istemeyiz...' Yahu siz neyi istiyorsunuz ki.. Sel felaketi oldu, İzmir ne hale geldi biliyorsunuz. İstanbul ne hale geldi, görüyorsunuz. Tedbirleri var mı? Çöp dağları aynen benim belediyeyi devraldığım zamanki gibi artmaya başladı. Sen belediye başkanı değil misin? Bu çöpler neden kaldırılmıyor. İnadına ifadesini ben İstanbul'a güzellik kazandıracağız, yeni değil, projemiz hazırdır, bu projeyi Karadeniz'e Marmara'ya bağlamak suretiyle hayata geçireceğiz. Dünya da bu projeyi hayran hayran izleyecek. Ana muhalefetin icraatı yok.