Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve ilçelerin kırsalında yürütülen Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında 3 sığınak tespit etti. Sığınaklar, içindeki yaşam malzemeleriyle imha edildi. Bölgede, terör unsurlarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlar sürdürülüyor.
Tunceli'de teröristlerce kullanılan 3 sığınak imha edildi
28.02.2021 - 19:49 | Son Güncelleme: 28.02.2021 - 19:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli'de terör örgütüne yönelik "Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu"nda tespit edilen 3 sığınak imha edildi.
Etiketler : tunceli,terörist,haberler,
771186 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/771186.aspx
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