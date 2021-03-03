MSB açıkladı! 1 DEAŞ'lı ve 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
03.03.2021 - 13:29 | Son Güncelleme: 03.03.2021 - 13:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ ile mücadelemize azimli ve kararlı şekilde devam ediyoruz. Saldırı hazırlığında olduğu belirlenen Zeytin Dalı bölgesindeki 1 DEAŞ’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesindeki 1 PKK/YPG’li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirildi."
Etiketler : msb,deaş,pkk,
771815 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/771815.aspx
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