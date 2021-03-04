Görseller, Bakanlığın Twitter hesabından, "Çelikten kaledir donanmamız. Şimşek çaktırır denizlerde. Karadeniz, Akdeniz, Ege Mavi Vatandır bizlere." ifadeleriyle paylaşıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Mavi Vatan Tatbikatı'na ilişkin görselleri paylaştı
04.03.2021 - 14:40 | Son Güncelleme: 04.03.2021 - 14:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi ve Akdeniz'de 25 Şubat'ta başlayan "Mavi Vatan 2021 Tatbikatı" görsellerini paylaştı.
Kaynak: AA
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,Mavi Vatan Tatbikatı,
772071 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/772071.aspx
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