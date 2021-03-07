Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığını belirten Emniyet Genel Müdürlüğü, yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Deutsche Welle isimli internet sitesinde yer alan 'Türkiye’de Kadın Cinayetleri İntihar Olarak Kapatılıyor' başlıklı haber üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur. Söz konusu haberde ileri sürülen '2020 yılında 300 kadının öldürüldüğü ancak gerçek rakamın bu sayının üzerinde olduğu, meydana gelen cinayetlerin intihar olarak nitelendirilerek soruşturulmadığı' iddiası kesinlikle gerçek dışıdır. Suç şüphesi üzerine Ceza Muhakemesi Kanunu'na istinaden Cumhuriyet savcısının talimatı ile kolluk tarafından deliller toplanmakta ve etkin soruşturma yürütülmektedir. Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda suç şüphesinin olmadığına kanaat getirilmesi durumunda olayın takipsizliğine karar verilebilmekte, yeni bulgu ve delillerin ortaya çıkması durumunda ise soruşturma tekrar açılabilmektedir."

EGM'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, yayınlanan haberin kasıtlı olduğuna dikkat çekilerek, "Meydana gelen olaylarla ilgili kolluk birimleri tarafından yapılan iş ve işlemlerde; olayın Türk Ceza Kanununda sıralanan hangi suçun kapsamına girdiği, Cumhuriyet savcısı tarafından değerlendirilmekte, soruşturmanın takipsizliği ya da derinleştirilmesi hususlarına da Cumhuriyet savcısı tarafından karar verilmektedir. 2020 yılı içerisinde 81 ilimizde polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamına giren 267 kasten öldürme olayı meydana gelmiştir. Cumhuriyet savcısı tarafından 'şüpheli ölüm' veya 'intihar' olarak değerlendirilen olaylarla ilgili yapılan iş ve işlemler takip edilmekte; olayın kasten öldürme olarak nitelendirilmesi durumunda ilgili yılın istatistiklerinde gerekli güncellemeler yapılmaktadır. İlgili haber tamamen kasıtlı, düzmece olup kolluk kuvveti-yargı ilişkisi ve hukukun işleyişinden habersiz kesimlerin bilgisizlik içeren anlayış ve yorumlarının kamuoyuna tezahürüdür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.