Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Havalimanı son dönemlerin en yoğun günlerinden birini yaşadı. Risk grubunda yer alan İstanbul'da ise sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, İstanbul Havalimanı'nda ise yolcu yoğunluğu yaşandı. Pasaport bankolarında yaşanan yoğunluk uzun sıraların oluşmasına neden oldu. Pasaport sırası bekleyen yolcular sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı. Uçuşlarına gitmek için havalimanına gelen yolcular nedeniyle havalimanı güvenlik, check-in kontuarları ve pasaport kontrol noktalarında yaşanan yoğunluk kameralara yansıdı.