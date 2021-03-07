Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ağrı Adıyaman'a, Batman Samsun'a, Bingöl Ordu'ya, Bitlis Balıkesir'e, Diyarbakır İstanbul'a, Mardin Trabzon'a, Van İzmir'e, Siirt Rize'ye, Hakkari Sinop'a, Şanlıurfa Konya'ya, Şırnak Zonguldak'a, Uşak Tokat'a, Iğdır Giresun'a… örnek olsun. Riski tüm illerde düşürelim." değerlendirmesinde bulundu.
Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 riski düşük illerin, yüksek riskli illere örnek olmasını istedi
07.03.2021 - 19:27 | Son Güncelleme: 07.03.2021 - 19:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vaka sayısı verilerine göre riski düşük illerin, riski yüksek illere örnek olmasını istedi.
Etiketler : Sağlık Bakanı Koca,
772922 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/772922.aspx
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