Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bulut, 15 Temmuz şehidi Mehmet Güder’in oğlu Halil İbrahim, eşi Ayten Güder ve 15 Temmuz gazileriyle birlikte yaptığı açıklamada, Gergerlioğlu’nun terör suçu işlediğini hatırlatarak şunları söyledi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘beraber yürüyeceğiz’ dediği, PKK’nın uzantısı olan HDP’nin yöneticileri, ‘Biz ne dersek o olur, bizim sözümüzden çıkmayın’ diyor. Ama bu millet, bu oyunları görüyor. HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, cezaevine terörden atıldı. Tam yargılama devam ederken CHP, ‘Bu böyle olmaz, haksızlık oldu, bu cezalar suç sayılmamalı’ diyerek Anayasa Mahkemesine gitti. Anayasa Mahkemesi de vicdanları yaralayan bir karar verdi. Gergerlioğlu, tahliye edildi.

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu tahliye edildi HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinin kararının ardından Sincan Kapalı Cezaevinden tahliye edildi.