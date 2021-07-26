Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji'den yapılan açıklamada vatandaşların ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çekilerek, "Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; 27 Temmuz Salı günü sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak, Ordu ve Giresun ile Trabzon'un batısında çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kilogram metrekare), Trabzon'un doğusu ve Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı (75-150 kilogram metrekare) olacağı tahmin edilmektedir. Yağışların Çarşamba günü ilk saatlerde etkisini azaltması bekleniyor" ifadesine yer verildi.

VATANDAŞA CAMİ HOPARLÖRÜNDEN UYARI

Yapılan meteorolojik uyarıların ardından Ordu Valiliği kararıyla merkez sistemi ile 19 ilçedeki tüm camilerin hoparlörlerinden vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Yapılan uyarıda, “Kıymetli Ordulu hemşehrilerimiz. Bu gece, ilimiz genelinde şiddetli yağışlar beklendiğinden 19 ilçemizde sel ve heyelan riskine karşı tedbirlerimizi alalım. Lütfen dikkatli olalım, Tuncay Sonel Ordu Valisi” denildi.

Selden etkilenen yerleşim yerleri afet bölgesi ilan edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Düzce, Artvin ve Rize’deki birçok yerleşim yerinin afet bölgesi ilan edileceğini ve afet bölgelerinde vergi, SGK prim ve esnaf kredi geri ödemelerinin erteleneceğini, eşya, iş yeri ve araç zararları için destek sağlanacağını bildirdi.

Selde neler yapmalıyız? AFAD tek tek açıkladı Doğu Karadeniz'de peş peşe yaşanılan sel olayları sonrası AFAD, bu konuda bilgilendirici bir video yayımladı. AFAD, sel anında neler yapılması gerektiğine tek tek anlattı. Sel anında neler yapmalıyız?