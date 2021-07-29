Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanlı terör örgütü PKK'ya bir darbe daha geldi. MİT, Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonla, Avrupaya kaçma hazırlığı yapan "Piro Karker" kod adlı Cimşit Demir'i yakaladı. Kırmızı bültenle aranan azılı terörist, Türkiye'ye getirildi.

AVRUPA'YA KAÇMAYA HAZIRLANIYORDU

Irak’ın Kandil bölgesinde faaliyet yürüten ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK/KCK üyesi "Piro Karker" kod adlı Cimşit Demir’in Avrupa'ya kaçma hazırlığı yaptığını belirleyen MİT, yürüttüğü başarılı operasyon neticesinde teröristi Kuzel Irak'ta yakalayarak Türkiye’ye getirdi. 2009 yılında Ağrı’da örgüte katılan terörist Cimşit Demir’in bir süre Tendürek Dağı kırsalında faaliyet yürüttükten sonra İran üzerinden Irak'ın kuzeyine geçtiği öğrenildi. Irak kuzeyinde Hakurk, Gare ve Kandil'de faaliyet yürüten teröristin 2014 yılında Kandil’deki terör örgütü yönetiminde yapılan görevlendirme kapsamında Suriye’ye geçerek 1 yıl süreyle PYD/YPG terör örgütü saflarında faaliyet gösterdiği, son olarak Kandil'de terör örgütünün sözde bölük komutanı olarak görev yaptığı tespit edildi.

Kırmızı bültenle aranıyordu: PKK'lı Ulaş Doğan etkisiz hale getirildi MİT'in Irak'ın Süleymaniye kentindeki operasyonuyla "terörden arananlar" listesinde kırmızı kategoride yer alan ve kırmızı bültenle aranan PKK'lı Ulaş Doğan etkisiz hale getirildi.

Kırmızı bültenle aranan terörist sınırda yakalandı Son dakika haberine göre: kırmızı bültenle aranan teröristin de arasında olduğu 12 kişi Hatay sınırında yakalandı.