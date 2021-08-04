Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay MUĞLA

Dünyada üretilen çam balının yüzde 92’si Türkiye’de, bunun da yüzde 80’i Muğla’da ve basralı çam ağaçlarının bulunduğu alanlarda oluyor. Bal yöre için büyük önem taşıyor. İl genelinde yaklaşık 6 bin ailenin geçimini arıcılıkla sağlıyor. Bunların dışında 3 bin ailenin de Muğla'ya gezgin arıcı olarak geldiği biliniyor. Türkiye'deki kovanların yüzde 19'u Muğla'da bulunuyor. İhracatı yapılan tek bal Çam balında ilk hasat ağustos sonunda yapılacaktı. 2019 yılında Coğrafi İşareti alınan Marmaris Çam Balı’nda tehlike çanları çalıyor.



KOVANLAR DURUYOR AMA AĞAÇ KALMADI

Yaz aylarında Anadolu’ya taşınan bal kovanları şu günlerde bölgeye getiriliyordu. Yangınlar sonrası bütün planlar alt üst oldu. Ağaçların kül olması üreticileri kara kara düşündürüyor.



YENİDEN AYAĞA KALKMASI İÇİN 40 YIL GEREKİYOR

Arı ölümlerin bundan sonra çok sık olacağını ifade eden üreticiler sahte bal uyarısı yaparak yetkililerden yardım istiyor. Çamların yeniden ayağa kalkması için en az 40 yılın gerektiğini ifade eden köylüler çıkış yolu arıyor.



“KİMSE MAĞDUR OLMAYACAK”

Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) Başkanı Veli Türk “Arıcılık kötü günler geçiriyor. O ağaçların yeniden eski hâline dönmesi yıllar sürecek. Çocuklarımızı geçtik torunlarımıza muhtemelen nasip olacak. Bütün kayıpları telafi edeceğiz. Kimse mağdur olmayacak. Yeni sahalar oluşturacağız, merkezleri değiştirip o canlılığa yeniden döneceğiz. Lütfen kimse karamsarlığa kapılmasın” dedi.

Muğla Kavaklıdere'de yangın evlere yaklaştı! Bir mahalle boşaltılıyor Muğla Kavaklıdere'de başlayan orman yangını hızla yayılıyor. Alevler yerleşim yerlerine yaklaşırken bölgedeki evler tahliye ediliyor.

Bakan Pakdemirli duyurdu: Muğla Seydikemer'deki yangınlar kontrol altında Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını sonunda kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışması yürütüyor.

İHA ekibi Muğla'da alevlerin arasında kaldı! O anlar kamerada Muğla'nın Çökertme Mahallesi'ni saran yangını haberleştirmeye giden İhlas Haber Ajansı ekibi, mahalleyi saran alevlerin arasında kaldı.