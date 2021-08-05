Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Kemerköy Termik Santrali'ne sıçrayan yangınla ilgili açıklama yaptı. Altun, "Hadisenin bu noktaya gelebileceği öngörüldüğü için Kemerköy Santrali kontrollü devre dışı bırakılmış, personel tahliyesi ivedilikle gerçekleştirilmiştir" ifadesini kullandı.

Fahrettin Altun'un açıklamalarından satır başları;

"Tahliyenin ardından itfaiye ekiplerince durum tespiti için santralde incelemeler yapılmış ve santraldeki ana ünitelerde ciddi bir hasar meydana gelmediği anlaşılmıştır."

"Halen acil müdahale ekiplerince santral sahasında inceleme ve soğutma işlemleri ile gerekli tüm emniyet tedbirleri alınmaya devam etmektedir."

"Soğutma işlemleri, sabah saatlerinde havadan ve karadan devam edecektir. Yangın mahallinde herhangi bir can kaybı yaşanmaması için gerekli tüm adımlar atılmıştır."