Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Salih Güngör’den 4 gündür haber alınamıyor.

TÜM EKİPLER SEFERBER OLDU

Güngör’ün kaybolması üzerine endişelenen yakınları durumu emniyet ve jandarma ekiplerine bildirerek yardım istedi. Gelen ihbar üzerine ekipler arama kurtarma çalışmalarına başladı. Arama çalışmalarına katılan AKUT, OBAK, AFAD VE DAK ekipleri, Eskişehir – Ankara kara yolunda bulunan Kanlıpınar Göletii Alan’ında çalışmalara başladı.

DRONE İLE ÇALIŞMALARA DEVAM EDİLİYOR

22 yaşındaki genci bulmak için canla başla çalışan ekipler, arama çalışmalarının ikinci gününe drone ile devam etti. Gölette çalışmalarına devam eden arama kurtarma ekipleri, havadan incelemelerde bulunarak kayıp genci bulmaya çalışıyorlar. Ekipler gölet çevresindeki çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

22 yaşındaki kayıp çocuk aramaya devam ediliyor Eskişehir’de yaklaşık 3 gündür kayıp olan 22 yaşındaki Salih Güngör’ün bulunması için arama kurtarma ekiplerince çalışmalar devam ediyor.

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