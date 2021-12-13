Elazığ'da depremler peş peşe geldi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 19.58'da Maden ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak bildirildi. Ardından ilçede saat 20.10'da yerin 6.98 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İlçede depremler hafif hissedilirken, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.
Muğla'da deprem oldu Son dakika deprem haberi Muğla'dan geldi. AFAD, Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında Adalar Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Uzmanından kritik açıklama: Türkiye olası bir depreme hazır değil Eskişehir’in depreme hazır olmadığını belirten Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Can Ayday, muhtemel bir felaketin çok fazla eski binası olan şehri oldukça olumsuz etkileyeceğini vurgulayarak, “Tüm Türkiye’de millet olarak depreme hazırlık kampanyası başlatmamız lazım” dedi.
Elazığ'da peş peşe 2 deprem oldu
Elazığ’ın Maden ilçesinde biri 3.3 diğeri 3.6 büyüklüğünde peş peşe iki deprem oldu.
Elazığ'da depremler peş peşe geldi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 19.58'da Maden ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak bildirildi. Ardından ilçede saat 20.10'da yerin 6.98 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İlçede depremler hafif hissedilirken, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.
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