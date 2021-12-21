Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurdaki dalgalanmayı durdurmak ve istikrarın sağlanması için yeni araçların devreye gireceğini açıkladı. Yeni araçlarla Türk Lirası varlıklarda kalarak dövizin muhtemel getirisine ulaşılabilmesi sağlanacak. Dövizin muhtemel getirisine ulaşılmasını sağlayacak yen aracın nasıl işleyeceği ihracatçılara yönelik yeni düzenlemeleri ve diğer ekonomik tedbirleri şöyle anlattı:

1- TL MEVDUATINA KUR FARKI

"İnsanlarımız, bankadaki Türk Lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Üstelik bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak. Ayrıca TL varlıklarının yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini temin edecek araçları devreye alacağız. Dolayısıyla bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'Kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk Lirası'ndan dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak."

2- İHRACATÇILAR İLERİ VADELİ KUR RAKAMI ALACAK

"Bir müjdemiz de ihracatçılarımıza var. Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek. Bu işlem sonunda ortaya çıkabilecek kur farkı ise TL olarak ihracatçı firmamıza ödenecek."

3- BES'TE DEVLET KATKISI YÜZDE 30'A ÇIKACAK

"Fon büyüklüğü 250 milyar liraya ulaşan bireysel emeklilik sistemimizin cazibesini artırmak için devlet katkısı oranını yüzde 5 daha artırarak yüzde 30'a çıkartıyoruz."

4- İÇ BORÇLANMA SENETLERİNDE SIFIR STOPAJ

"Devlet iç borçlanma senetlerine talebi artırmak için buradaki stopajı yüzde sıfıra indiriyoruz.

5- İHRACAT VE SANAYİ İÇİN KURUMLAR VERGİSİNDE BİR PUANLIK İNDİRİM

Kurum kazançları üzerindeki vergi yükünü azaltarak uluslararası rekabeti desteklemek ve yatırımı teşvik etmek amacıyla ihracat ve sanayi şirketleri için kurumlar vergisinde bir puanlık indirim planlıyoruz."

6- KDV'DE YENİ DÜZENLEME

"Katma Değer Vergisi'ni etkinliği, adaleti ve basitleştirmeyi sağlamak amacıyla yeniden düzenliyoruz."

7- TEMETTÜ ÖDEMELERİNDE STOPAJ YÜZDE 10'A İNECEK

"Kar payı üzerinden yapılan vergilendirme ve bu gelirin beyanı yatırımcılar açısından caydırıcı bir mahiyet arz eder hale gelmiştir. Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10'a indiriyoruz."

8- KAMU BORÇLANMA SENEDİ ÇIKARILACAK

"KİT'lerden elde edilen ve bütçeye aktarılan gelir paylarına endeksli kamu borçlanma senetleri çıkartılarak yatırımcıların Türk Lirası bazlı varlıklara yönelimi teşvik edilecektir."

9- YASTIK ALTINDAKİ ALTINLAR EKONOMİYE KAZANDIRILACAK

"Ülkemizde yastık altında 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın bulunduğu bilinmektedir. Bu altınların finansal sisteme dahil edilerek ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla birlikte yeni araçlar geliştirilecektir."

10- KAMU BANKASI KREDİLERİ ÖNCELİKLİ SEKTÖRLERDE KULLANDIRILACAK

"Kamu bankalarının toplam kredilerinin belli bir oranını şeffaf şekilde her yıl ilan edilecek öncelikli sektörlere kullandırmasını sağlayacak bir yapı kurulacaktır. Kredi garanti fonu desteğiyle uzun vadeli istihdamı koruma ve geliştirme öncelikli işletme kredileri verilecektir."

Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler doping oldu: Zafer TL'nin! Türkiye'nin haftalardır ekonomi cephesinde sürdürdüğü savaş dün çok şiddetlendi. Dedikodu ve panikle sunî hareketler gerçekleşti. Dolar 18, avro 20 TL'yi geçerek tarihi zirvelerini gördü. Kabine'de, bundan sonrası için "TL'de bekleyenlerin, döviz karşısındaki kayıplarının karşılanması" kararının alınması üzerine döviz çöktü. Dolar 12.80, avro 15'li rakamlara kadar geriledi.