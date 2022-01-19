Türkiye Gazetesi

Bulgaristan’da artan koronavirüs vakaları sonrasında Bulgaristan Sağlık Bakanlığı yeni tedbirleri devreye soktu. Yarından itibaren Bulgaristan’a giriş yapacak kişilerin geçerli aşı sertifikası ve hastalığı geçirdiklerine dair belge ve en geç 72 saat öncesinden yapılmış negatif PCR testlerini ibraz etmeleri gerekiyor. Bulgaristan’ın PCR kararının maliyetli olduğunu düşünen çok sayıda Bulgaristan vatandaşı uygulama öncesi adeta Edirne’ye akın etti.

“TAŞIMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİLER”

Kiminin tur otobüsüyle kiminin de şahsi araçlarıyla geldiği Edirne’de kısa süre birçok ürün bitti. Adeta birbirleriyle yarışan Bulgaristan vatandaşları yiyecekten temizlik malzemesine aldıkları birçok ürünü taşımakta güçlük çekti. Bulgaristan vatandaşları, poşet poşet alışverişlerinin otomobillerinin ve geldikleri tur otobüslerinin bagajını doldurup Edirne'den ayrıldı.

“3 AY GELEMEYECEĞİZ ÜZGÜNÜM”

Alışveriş için Edirne'ye gelen Bulgaristan'da vatandaşı Mine Ömer, PCR testinin maliyetli olduğunu belirterek, 3 ay gelemeyeceklerini ve üzgün olduğunu söyledi. Bir başka Bulgaristan vatandaşı Sevgi Sebaydunova da, normalde cumartesi günü Edirne'ye geleceklerini ama PCR kararını duyunca hemen gelip alışveriş yaptıklarını ifade etti.

“MÜŞTERİLERİN YÜZDE 99’U BULGARİSTAN VATANDAŞI”

Edirneli esnaf Metin Doğan, müşterilerinin yüzde 99'unu Bulgaristan vatandaşlarının oluştuğunu söyledi. PCR uygulaması öncesi alışveriş yoğunluğu yaşandığını belirten Doğan, PCR uygulaması nedeniyle artık gelişler de azalma yaşanacağını söyledi. Bir başka esnaf Sema Battal da, PCR kararını 2 gün önce öğrendiklerini haftalar öncesinden aldıkları ürünlerin şimdi elinde kalacağını ve mağdur olduğunu belirtti.

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