Türkiye Gazetesi

Terörle mücadelede teröristlere geçit yok! İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen operasyonlarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken bazıları ise silahlarıyla birlikte ele geçiriliyor. İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla jandarma heyetini makamında kabul etti.

Bakan Soylu, kabuldeki konuşmasında şunları söyledi:

"Bu ülkenin Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinden tezkere alıp tekrar göreve devam etme arzusunu ortaya koymak istediğinde, bu ülkenin ana muhalefet partisi 'siz buraya gidemezsiniz' dedi. İradesini öyle ortaya koydu. Size son gelişmeyi söyleyeyim. Şu anda Afrin'de, Amanoslara sızmak isteyen teröristleri silahlarıyla beraber arkadaşlarımız ele geçirdi. Peki Afrin'de jandarma, polis olmasa Afrin'de güvenliği sağlamasak bu teröristler Amanoslara sızar mı sızmaz mı? Zihinleri burunlarının önünü dahi göremeyecek derecede daralmış olanlara buradan bizim bir tavsiyemiz var. Tavsiyemiz net ve açıktır. Lütfen bu ülkenin ve milletin menfaatlerine odaklanın ve insanlığın menfaatlerine odaklanın.

Sınırın ötesinde bu görevleri canı pahasına yapanlar, arkadaşlarımızın istihbaratımızın, jandarmamızın, emniyetimizin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ortaya koyduğu büyük fedakarlıkları heba edebilecek politikalar geliştirmeyin. Ateş topuna dönen coğrafyadan milletimizi emin kılan bir anlayışa sadece siyaset uğruna saldırmayın. Onların moralini bozacak adımlara teşebbüs etmeyin."

POLİSE YUMRUK ATAN VEKİLE TEPKİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul'da polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'e ilişkin vekile tepki göstererek Polisimize karşı girişilen bu davranışın bedeli ağır olur." dedi.

Günün en dikkat çeken karesi... Soylu ve Yavaş buluştu: Bakanın ıslak çizmeleri gündem oldu Ankara'da birkaç gündür etkili olan; mal ve can kayıplarına yol açan sel felaketinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi. Söz konusu görüşmede konunun önemi kadar, Soylu'nun ıslak kıyafet ve çizmeleri de dikkat çeken unsur oldu.

Bakan Soylu duyurdu: 1200 mahalle yabancılara ikamete kapatılacak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yabancı sayısının toplam kişi sayısına oranının yüzde 20'yi geçtiği yaklaşık 1200 mahallelerin 1 Temmuz’dan itibaren ikamete kapatılacağını açıkladı.

Bakan Soylu açıkladı: Kaçak göçmenlere mücadelede yeni önlemler devreye giriyor! Bakan Soylu, kaçak göçmenlerle mücadele kapsamında yeni yöntemlerin hayata geçirileceğini açıkladı. Soylu, taksi ve tır parklarına yönelik yeni bir adım atıldığını duyurdu.