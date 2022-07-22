Türkiye Gazetesi

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Kentin 7 ayrı ilçesinde gerçekleştirilen baskınlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Edinilen bilgiye göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ’ın ülkedeki faaliyetlerine yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. Savcılıkça yürütülen soruşturma çerçevesinde bu sabah erken saatlerde operasyonun düğmesine basan emniyet birimleri, Başakşehir, Bahçelievler, Esenyurt, Fatih, Esenler, Sultangazi ve Tuzla’da 10 farklı adrese baskın düzenledi.

Eş zamanlı operasyonlarda, örgüt içerisinde çatışma bölgeleri ile iltisaklı faaliyet yürüttüğü tespit edilen, geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde terör örgütü saflarında bulunan ve son süreçte Türkiye’ye yönelik eylemler yapabileceği değerlendirilen 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Özel Harekat Timlerince gerçekleştirilen baskınlarda, çok sayıda örgütsel doküman ile telefon ve bilgisayar gibi çeşitli dijital materyale el konuldu. İstanbul genelindeki örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri tespit edilen şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerine başlandığı bildirildi.

Pentagon: DEAŞ liderlerinden Mahir El Agal öldürüldü Pentagon'dan yapılan açıklamada, terör örgütü DEAŞ liderlerinden Mahir El Agal'ın Suriye'de düzenlenen hava saldırısıyla öldürüldüğü duyuruldu.

Mersin’de terör örgütü DEAŞ’a şafak operasyonu Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 14 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Dron destekli operasyona dama çıkarak kaçmaya çalışan zanlılardan biri dron sayesinde tespit edildi ve kıskıvrak yakalandı.

DEAŞ canlı bombaları kurayla belirlemiş DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranırken geçen yıl Ankara'da yakalanan Rusya vatandaşı Ayshat Rzaeva hakkında hazırlanan iddianamede, ele geçirilen dijital materyallere göre örgütün, canlı bomba eylemi gerçekleştirecek kişileri kurayla belirlediği ortaya çıktı.