Türkiye Gazetesi

Partisinin grup toplantısı için Sakarya'ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şehirde farklı kesimlerin temsilcileriyle temaslarda bulunduktan sonra toplantı için Atatürk Kapalı Spor Salonu'na geldi.

YAPTIĞI GAFLA SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

CHP Lideri Kılıçdaroğlu burada vatandaşalara hitap etti. Yaptığı konuşmada Ankara'nın Polatlı ve Haymana ilçeleri sınırları içinde yapılan ve bölgeden geçen Sakarya Nehri'nden ismini alan Sakarya Meydan Muharebesi'nin Sakarya'da yapıldığını ifade eden Kılıçdaroğlu yaptığı gaf ile sosyal medyada gündem oldu.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Sakarya aynı zaman da bir tarım kenti, bir sanayi kenti, bir üniversite kenti, bir kültür kenti Sakarya... Sakarya'ya böyle bakmak lazım. Sakarya aynı zamanda milli kurtuluş savaşı sırasında en kanlı mücadelenin verildiği bir kenttir. Sakarya savaşıdır, Sakarya galibiyetidir."

ABD Başkanı Biden’dan yeni gaf, okuduğu cümle şaşkına çevirdi ABD Başkanı Joe Biden, ABD Yüksek Mahkemesi’nin kürtaj hakkı kararını iptal etmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, kendisi için yazılan "cümlenin sonu, cümleyi tekrar oku" şeklindeki notları da okudu duyanlar şaşkına döndü.

Truss'ın gafına Kremlin'den yanıt Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın "Rusya'nın Voronej ve Rostov'daki egemenliğini tanımıyoruz" gafının ve ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield'in Kırım'la ilgili ifadelerine yönelik, "Dünya diplomasisinin önde gelen aktörlerinin Minsk Tedbir Paketi'nin çok kısa ve son derece net metnini okumakta zorlandıkları gerçeği ortadadır" dedi.