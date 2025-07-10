AK Parti İstanbul'dan CHP belediyelerine sert sözler: Çürümüşlük gün yüzüne çıktı

TGRT Haber'in konuğu olan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir "ahtapot gibi belediyenin tüm kurumlarını kollarıyla sardığını" söyleyen Özdemir, "Bugün bu çürümüşlüğün gün yüzüne çıktığını görüyoruz." diye konuştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, TGRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özdemir'in açıklamaları şöyle:

İSTANBUL'DAKİ BELEDİYE OPERASYONLARI VE YOLSUZLUK OPERASYONLARI

İstanbul'da Şile Belediyesi'ne yönelik bir operasyonun olduğunu ve bunun İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile başlayan bir sürecin devamı olduğunu belirten Özdemir, özellikle İmamoğlu başlığı altında tutuklamalar ve yolsuzluk iddiaları bulunduğunu söyledi.

Şile'deki inşaat ruhsatı sorunlarının vatandaşlar tarafından dile getirildiğini ve bu durumun bugünkü operasyonlara zemin hazırladığını ifade eden Özdemir, bu durumu "Beylikdüzü'nden başlayan bir süreç" olarak nitelendirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir "ahtapot gibi belediyenin tüm kurumlarını kollarıyla sardığını" söyleyen Abdullah Özdemir, belediyelerde yaşanan bu durumun "CHP belediyelerine bir operasyon değil, yolsuzluğa yapılmış bir operasyon" olarak tarif edilmesinin daha doğru olduğunu vurguladı.

İSTANBUL ULAŞIMINDA ARTAN SORUNLAR

Özdemir, İstanbul'un ulaşımının özellikle AK Parti belediyeciliği döneminde (2004-2009 arası) Ulaşım Ana Planı ile altyapısının oluşturulduğunu, metroların ve metrobüsün geldiğini hatırlattı. Ancak mevcut yönetimin otobüsleri yenilemediğini, bu nedenle yangınlar, kazalar ve problemlerin oluştuğunu dile getirdi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUSU

Kentsel dönüşüm meselesinin de mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından vaat edilenlerin yerine getirilmediği bir alan olduğunu ifade etti eden Abdullah Özdemir, İmamoğlu'nun göreve gelmeden önce "5 senede İstanbul'da kentsel dönüşümü çözeceğim" dediğini, sonrasında ise bir yayında "bu 100 senede çözülmez" ifadesini kullandığını hatırlattı. Yılda 20 bin, 5 senede 100 bin konut yapma vaadinde bulunduğunu ancak sonradan "böyle bir şey vaat etmedim" dediğini belirtti.

ERKEN SEÇİM İDDİALARI

Özdemir, ana muhalefet partisinin erken seçim talebine ilişkin olarak, Cumhurbaşkanı'nın gerekli cevabı verdiğini ve seçimin tarihinin belli olduğunu hatırlattı. Ülkemizin "yılda bir, iki yılda bir değişen hükümetlerden çok çektiğini" ifade etti.

AK PARTİ TEŞKİLAT ÇALIŞMALARI VE GENÇLERLE İLETİŞİM

AK Parti teşkilatlarının seçim dönemi olmamasına rağmen rahat bir süreç geçirmediğini, aksine çalıştığını belirten Özdemir, teknolojiyi en iyi şekilde kullanmaya gayret ettiklerini, Instagram sayfalarının mesaj kutusuna gelen her mesajı mutlaka değerlendirdiklerini ve hatta belediye başkanlığı döneminde sosyal medya mesajlarının kuruma gelen çağrılardan daha fazla olmaya başladığını söyledi.