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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında rapor tamamlandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında rapor tamamlandı
Ayhan Bora Kaplan, İçişleri Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında açığa alınan polis memurlarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin raporu tamamlanarak, başsavcılığa gönderildi.

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında açığa alınan polis memurlarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin raporu tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen raporda, Serdar Sertçelik’in yurt dışına kaçışı ve ardından yakalanmasına ilişkin gerekli çalışmanın yapılmadığı ve özenin gösterilmediği değerlendirmesine yer verildi. Tutuklanan polis memurlarıyla beraber serbest bırakılan Organize Şube Müdürü hakkında görev ihmali ve görevi kötüye kullanma tespiti yapıldı. Ayrıca takdirin soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda olduğu belirtildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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