İzmir’de bir berber dükkanına elinde bıçakla giren kişi, dükkandaki bir kişi tarafından darp edilerek etkisiz hale getirildi. Korku dolu anlar kameraya yansıdı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir berber dükkanında öğle saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Elinde bıçak bulunan bir şüpheli, dükkana girdi. Bıçaklı kişiyi kapıdan girer girmez fark eden vatandaş, ani bir refleksle saldırgana müdahale etti.

DAKİKALARCA YUMRUKLADI

Bıçaklı saldırganın üzerine atlayarak, yüzüne defalarca yumruk atan kişi, darp etmeye devam ederken, dükkandaki diğer kişiler ise sakinleştirmeye çalıştı.

Berberde korku dolu anlar! Bıçakla girer girmez, yumruk darbeleriyle yere yığıldı

DARP EDEREK BIÇAĞI DÜŞÜRDÜ

Saldırganın elindeki bıçak yere düştü, küçük çırağın büyük korku yaşadığı o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

İş yerinde yaşanan o hareketli dakikalar, berber dükkanının güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde; saldırganın elinde bıçakla içeri girdiği anlar, içerideki vatandaşın hiç tereddüt etmeden şahsa yumruk atarak yere serdiği ve ardından yaşanan boğuşma anları yer aldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | İzmir Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIİzmir

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