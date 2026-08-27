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Dünya

Meta'ya küresel baskı! Avustralya, İngiltere ve AB çocuklar için aynı standartları istiyor

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Meta'ya küresel baskı! Avustralya, İngiltere ve AB çocuklar için aynı standartları istiyor
Fotoğraf Başlığı Metaya küresel baskı! Avustralya, İngiltere ve AB çocuklar için aynı standartları istiyor

Sosyal medya devi Meta'nın ABD eyaletleri ile çocukları koruman adına vardığı anlaşma diğer ülkelerden tepki çekti. Avustralya, İngiltere ve Avrupa Birliği söz edilen güvenlik standartlarının kendi ülkelerinde de uygulanmasını talep ediyor.

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Sosyal medya platformlarının "çocukların ruh sağlığına zarar verdiği" suçlamasıyla ABD'de açılan davada Meta'nın eyaletlerle 18 milyar dolarlık tarihi bir uzlaşmaya gitmesi, global ölçekte çocukların dijital dünyada korunmasına yönelik yasal mücadeleyi derinleştirdi.

Meta, Facebook ve Instagram'ın çocuk güvenliği bakımından risk oluşturduğu suçlamaları ile açılan davaları sonlandırmak amacıyla 10 sene içerisinde 18 milyar dolara kadar ödeme yapmayı ve platformlarında köklü değişikliklere gitmeyi kabul etti.

Metaya küresel baskı! Avustralya, İngiltere ve AB çocuklar için aynı standartları istiyor
Başlık ResmiMetaya küresel baskı! Avustralya, İngiltere ve AB çocuklar için aynı standartları istiyor

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Şirket, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmemekle beraber davanın uzamaması için eyaletlerin gençlerin çevrim içi güvenliğine yönelik girişimlerini finanse etmek amacıyla bu rekor tutarı senelik taksitler halinde ödeyecek.

Anlaşma çerçevesinde Meta, 18 yaş altı kullanıcılar için günlük iki saatlik ekran sınırı, gece erişim kısıtlaması, gelişmiş yaş doğrulama tedbirleri ve ebeveyn kontrol araçlarını "varsayılan" olarak devreye alacak. Fakat şirket, bu koruma kalkanının şimdilik yalnızca ABD'deki kullanıcılar için geçerli olacağını duyurdu.

Meta ayrıca, TikTok ve YouTube gibi rakiplerine de benzer adımlar atmaları hususunda sektörel çağrı yaptı.

Meta İcra Kurulu Başkanı Mark Zuckerberg
Başlık ResmiMeta İcra Kurulu Başkanı Mark Zuckerberg

KÜRESEL ÖLÇEKTE TEPKİLER GELDİ

Bu güvenlik tedbirlerinin sadece ABD ile sınırlı tutulacağının açıklanması, dünya çapında düzenleyicileri ve siyasileri harekete geçirdi.

Avustralya İletişim Bakanı Anika Wells, söz konusu adımın şirketlerin istedikleri durumda gençleri koruyabileceğini fakat bunu bugüne dek kasıtlı olarak tercih etmediklerini kesin bir biçimde gösterdiğini savundu.

AB'DE DENETİMLER SIKILAŞACAK

Avrupa Birliği (AB) Avrupa Komisyonu, Facebook ve Instagram'ın bağımlılık yapıcı tasarımı sebebiyle Mayıs 2024'te başlattığı Dijital Hizmetler Yasası ihlal soruşturmasına dikkati çekerek platform üstündeki denetimlerin sıkılaşacağı işaretini verdi.

İngiltere Çalışma ve Emeklilik Bakanı Pat McFadden, Meta'nın yargılanmak yerine uzlaşmayı seçmesinin dikkati çekici olduğunu kaydederek, "ABD'deki çocukların buradaki çocuklardan daha yüksek düzeyde korunmasını kabul edemeyiz." ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE YASAK DÜŞÜNÜYOR

İngiltere'nin, 16 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı ve dijital sokağa çıkma kısıtlamaları getirmeyi düşündüğü biliniyor.

Güney Kore Medya Denetleme Kurulu, Meta'nın taahhüt ettiği tedbirlerin küresel olarak uygulanmasını istedi. Filipinler Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Henry Aguda ise bu uzlaşmanın şirketle yürüttükleri yerel görüşmelere büyük bir ivme kazandıracağını kaydetti.

ANLAŞMA YETERLİ BULUNMADI

ABD'de 48 eyalet ile Meta arasında sağlanan 18 milyar dolarlık anlaşma, teknoloji ve çocuk psikolojisi uzmanları tarafından da incelendi.

Bazı sektör temsilcileri, şirketin piyasa değerine ulaşabilecek devasa cezalar veya Avustralya'daki gibi 16 yaş altı yasağı yerine varılan bu yapısal anlaşmanın çok daha gerçekçi ve işlevsel bir yol haritası sunduğunu savunuyor.

Dijital güvenlik uzmanları, tam yasakların çocukları korumaktan ziyade, denetimsiz ve çocuk güvenliği standardı olmayan alternatif platformlara yönlendirdiğini ifade ediyor.

DİĞER PLATFORMLARDAN ADIM BEKLENİYOR

Meta'nın beğeni butonlarını kaldırması, ekran süresi kısıtları getirmesi ve gece/okul saatlerinde erişimi kısıtlamasının bağımlılık döngüsünü kırmak için doğru adımlar olduğu yönünde değerlendirmeler de var.

Fakat uzmanlar, asıl tehlikenin pazar lideri olan TikTok ve YouTube gibi rakiplerin çocuk koruma önlemlerinde halen çok geride kalması olduğunu vurguluyor.

Yapay zekayla yaş tahmin etmenin kolayca manipüle edilebildiğini, her uygulamanın ayrı kimlik istemesinin ise siber güvenlik riski doğurduğunu söyleyen uzmanlar, kesin çözüm için uygulama mağazalarını işaret ediyor.

BAKMADAN GEÇME
Meta
TEKNOLOJİ

Meta'dan 16,7 milyar dolarlık dev uzlaşma: Instagram ve Facebook'ta yeni dönem
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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