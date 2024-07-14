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Erzurum'da heyelan faciası! Dereye sürüklenen otomobilde anne öldü, 10 aylık bebek kayıp

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Gündem Haberleri

Erzurum-Artvin kara yolunda meydana gelen heyelan sırasında otomobilin dereye sürüklenmesi sonucu suya kapılan 10 aylık bebeği arama çalışmalarına devam ediliyor.

Dün akşam saatlerinde Erzurum - Artvin kara yolu Tortum ilçesi Derekapı mevkiinde meydana gelen heyelanda Suriye uyruklu sürücü yönetimindeki otomobil dere yatağına uçmuş, anne ve kızı suya kapılmıştı. Gece annenin cesedi 7 kilometre uzaklıkta bulunurken 10 aylık bebeği arama çalışmalarına bugün devam edildi.

Erzurum'da heyelan faciası! Dereye sürüklenen otomobilde anne öldü, 10 aylık bebek kayıp - 1. Resim

Dereye uçan otomobilin çekiciyle kurtarılması havadan görüntülendi. Öte yandan heyelan sonrası yolda iş makineleri ile temizlik çalışması yapılıyor.

Erzurum'da heyelan faciası! Dereye sürüklenen otomobilde anne öldü, 10 aylık bebek kayıp - 2. Resim

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