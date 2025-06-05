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Görenler aynı yorumu yapıyor! Bu görüntü belediyenin temizlik işleri müdürlüğünden 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Görenler aynı yorumu yapıyor! Bu görüntü belediyenin temizlik işleri müdürlüğünden 
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çekilen görüntüler akıllara durgunluk verdi. Kentin temizliğinden sorumlu ekiplerin bulunduğu alandaki çöpler, "Fıkra değil gerçek" yorumlarına neden oldu.

Alikahya Fatih Mahallesi Altun Sokak'ta bulunan İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde ortaya çıkan görüntüler, "Temizliği sağlaması gereken kurumun kendi alanı bile temiz değil", "Fıkra değil gerçek" yorumlarına sebep oldu.

Görenler aynı yorumu yapıyor! Bu görüntü belediyenin temizlik işleri müdürlüğünden  - 1. Resim

VATANDAŞLAR TEPKİLİ 

Çöp konteynerlerinin devrildiği, atıkların yerlere saçıldığı ve ağır kokuya sebep olan manzara, hastalıklara da davetiye çıkartıyor. Çevre sakinleri, belediyenin kendi temizlik şantiyesinde dahi gerekli hijyenin sağlanamamasına tepki gösterdi.

Görenler aynı yorumu yapıyor! Bu görüntü belediyenin temizlik işleri müdürlüğünden  - 2. Resim

KURBANLIK SATIŞI İÇİN ÇÖPÜ GÖSTERMİŞTİ 

Öte yandan, İzmit Belediyesi, geçtiğimiz günlerde de kurbanlık hayvan satışı yapmak isteyen Kocaelili üreticilere, Modern Hayvan Pazarı'nın hemen yanındaki çöpü göstermişti. Satıcılar, hayvanların sağlığını ve vatandaşların güvenini riske atan bu ortamdan dolayı belediyeye tepki göstermişti.

Görenler aynı yorumu yapıyor! Bu görüntü belediyenin temizlik işleri müdürlüğünden  - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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