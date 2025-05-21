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İstanbul'un yanı başında! Mavi bayraklı 9 plajı var 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İstanbul&#039;un yanı başında! Mavi bayraklı 9 plajı var 
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sanayi şehri olarak bilinen Kocaeli, turizm ile de öne çıkıyor. İstanbul'un yanı başında bulunan şehirde, bu yaz da 9 ayrı plajda mavi bayrak dalgalanacak.

Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, 2025 yılı "Mavi Bayrak" ödüllerini açıkladı. Bu yıl Türkiye’de 577 plaj, 29 marina, 18 turizm teknesi ve 8 bireysel yat Mavi Bayrak ödülüne layık görüldü. Türkiye, bu başarıyla İspanya ve Yunanistan’ın ardından dünyada 3. sıradaki yerini korudu.

İstanbul'un yanı başında! Mavi bayraklı 9 plajı var  - 1. Resim

MAVİ BAYRAKLI PLAJLAR 

Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi tarafından 2025 yılı Mavi Bayrak ödüllerinin açıklanması sonucunda; Karamürsel ilçesinde bulunan Altınkemer Halk Plajı ve Ereğli Kumyalı Halk Plajı ile Kandıra ilçesinde bulunan Cebeci, Kerpe, Bağırganlı, Kumcağız, Miço Kadınlar, Kovanağzı ve Seyrek plajları olmak üzere toplam 9 plaj "Mavi Bayrak" ile ödüllendirildi.

İstanbul'un yanı başında! Mavi bayraklı 9 plajı var  - 2. Resim

2024'TE KÖRFEZ'DEN 1,1 MİLYON METREKÜ DİP ÇAMURU ÇIKARILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Mavi Bayrak başarısının sürdürülebilirliği için yalnızca kıyı hizmetlerinde değil, denizin derinliklerinde de önemli çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda, Avrupa'nın en büyük çevre temizlik projelerinden biri olan İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizleme Projesi ile 2024 yılında 1,1 milyon metreküp dip çamuru Körfez’den çıkarıldı. Bu çalışma ile deniz tabanındaki kirlilik azaltıldı, su kalitesi iyileştirildi ve körfez ekosisteminin yeniden canlanması hedeflendi.

 

İstanbul'un yanı başında! Mavi bayraklı 9 plajı var  - 3. Resim

DENİZLER KORUNUYOR VE İZLENİYOR

Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından denizleri korumak amacıyla 7 gün 24 saat denetim faaliyetleri, bilimsel izleme çalışmaları, deniz çöpleri ile mücadele çalışmaları, balıklandırma, yapay resif ve biyoçeşitlilik izleme gibi biyolojik çeşitliliği koruma ve artırmaya yönelik çalışmalar, çevre farkındalık çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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