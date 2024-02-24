AK Parti harekete geçti! Jandarma komutanına küfür eden başkan adayı ihraç ediliyor
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
AK Parti, bir dernek toplantısındaki konuşmasında jandarma komutanına küfür eden Niğde'nin Hacıabdullah belde başkan adayı Babaoğlan Altun için harekete geçti. AK Parti, Babaoğlan'ın kesin ihracı için süreci başlattığını duyurdu.
AK Parti'nin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Niğde'nin Hacıabdullah beldesinden aday gösterdiği Babaoğlan Altun, bir dernek toplantısında yaptığı konuşmada skandal ifadeler kullanmıştı. Toplantının canlı yayınlandığını unutan Altun, seçim gecesinde yaşadığı bir anısını anlatırken jandarma komutanına ağır küfürler ettiğini söylemişti.
AK PARTİ HAREKETE GEÇTİ
Altun'un konuşması kısa sürede gündem olurken büyük tepki toplamıştı. Küfürbaz başkan için harekete geçen AK Parti, Altun'u partiden ihraç etmek için harekete geçti.
İHRAÇ EDİLECEK
AK Parti Niğde İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "AK Parti Hacıabdullah Belde Belediye Başkan Adayımız B. A.’un, İstanbul’da bir dernek toplantısında iken sarf ettiği sözler nedeniyle 23.02.2024 tarihinde disiplin soruşturması başlatılarak partimizden kesin ihraç için süreç başlatılmıştır." denildi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi