AK Parti harekete geçti! Jandarma komutanına küfür eden başkan adayı ihraç ediliyor

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Şubat 2024 09:14 - Güncelleme: 24 Şubat 2024 09:36 - Güncelleme:

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AK Parti, bir dernek toplantısındaki konuşmasında jandarma komutanına küfür eden Niğde'nin Hacıabdullah belde başkan adayı Babaoğlan Altun için harekete geçti. AK Parti, Babaoğlan'ın kesin ihracı için süreci başlattığını duyurdu.