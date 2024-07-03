JASAT'tan kaçış yok! Antalya'da 15 yıl hapis cezası bulunan firari bataklığa saplandı

Antalya'da hakkında 15 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari, saklandığı eve gelen JASAT ekiplerinden kaçıp bataklığa saplandı. Burada yakalanan firari tutuklanıp cezaevine teslim edildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı (JASAT) Jandarma Suç Araştırma Timi ve Asayiş ekiplerince nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında hırsızlık ve uyuşturucu imal ve ticaretinden arama kaydı bulunan M.K. isimli şahsın kesinleşmiş 15 yıl hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheli, ikamet ettiği evin penceresinden kaçarak bataklık dere içerisinde saklandığı esnada JASAT ekiplerince yakalandı. Şahıs adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

"KENDİMİ ÖLDÜRÜRÜM, YİNE ÇIKMAM"

Bataklık içindeyken yakalanan ve çıkmamakta direnen firari, vatandaşların çıkmasını istemesi üzerine "2 tane cezam var dayı, 40 sene diye" cevap verdi. Firarinin "Kendimi öldürürüm, yine çıkmam" sözleri duyulurken, kısa bir süre sonra gözaltına alındı.