Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > JASAT'tan kaçış yok! Antalya'da 15 yıl hapis cezası bulunan firari bataklığa saplandı

JASAT'tan kaçış yok! Antalya'da 15 yıl hapis cezası bulunan firari bataklığa saplandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Jasat, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da hakkında 15 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari, saklandığı eve gelen JASAT ekiplerinden kaçıp bataklığa saplandı. Burada yakalanan firari tutuklanıp cezaevine teslim edildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı (JASAT) Jandarma Suç Araştırma Timi ve Asayiş ekiplerince nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında hırsızlık ve uyuşturucu imal ve ticaretinden arama kaydı bulunan M.K. isimli şahsın kesinleşmiş 15 yıl hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheli, ikamet ettiği evin penceresinden kaçarak bataklık dere içerisinde saklandığı esnada JASAT ekiplerince yakalandı. Şahıs adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

"KENDİMİ ÖLDÜRÜRÜM, YİNE ÇIKMAM"

Bataklık içindeyken yakalanan ve çıkmamakta direnen firari, vatandaşların çıkmasını istemesi üzerine "2 tane cezam var dayı, 40 sene diye" cevap verdi. Firarinin "Kendimi öldürürüm, yine çıkmam" sözleri duyulurken, kısa bir süre sonra gözaltına alındı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'in ölüye de saygısı yok! Refah'ta 9 Filistinlinin çürümeye yüz tutmuş cesedi bulundu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İş adamı Nihat Karaarslan silahlı saldırıya uğradı - Gündemİş adamına sokak ortasında silahlı saldırıTarihçi Erhan Afyoncu Merzifonlu Kara Mustafa Paşa hakkındaki paylaşımıyla dalga konusu oldu: "Viyana önünde can veren Merzifonlu Kara Mustafa Paşa" - GündemErhan Afyoncu dalga konusu olduAkdeniz'de deprem! 4.2 ile sallandılar - GündemKorkutan deprem! 4.2 ile sallandılar9. Yargı Paketi TBMM Başkanlığına sunuldu! Yargı Paketi neleri kapsıyor? - Gündem9. Yargı Paketi TBMM'ye sunuldu! Neleri kapsıyor?Kağıthane'de komşu kavgası: "Üstüme toz geliyor" deyip yumruklarla saldırdılar - Gündem"Üstüme toz geliyor" deyip yumruklarla saldırdılarBolu'daki miras kavgası cinayetle bitti! Mahkemede ağabeyini öldüren kocasını savundu - GündemAğabeyini öldüren kocasını savundu
Sonraki Haber Yükleniyor...