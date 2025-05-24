MSB, son rakamları paylaştı! 50 milyon m2 alan mayından temizlendi

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) Millî Mayın Faaliyet Merkezi (MAFAM) koordinatörlüğündeki insani maksatlı mayın temizleme çalışmaları kapsamında, 50 milyon metrekare alan mayından temizlendi.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Millî Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin Türkiye’nin mayın temizliği çalışmalarına ilişkin sorularını cevapladı.

Heybet, Türkiye’nin, Ottowa Sözleşmesi’ne 1 Mart 2004 tarihinde taraf olduğunu ve 2015 yılında MAFAM Dairesi Başkanlığı kurduğunu hatırlatarak, sözleşme gereği taraf devletlerin antipersonel mayın kullanmamayı, geliştirmemeyi, üretmemeyi, başkasına devretmemeyi ve imha etmeyi taahhüt ettiğini belirtti.

Mayınla kirletilmiş 219 milyon 903 bin 460 metrekarelik alan bulunduğunu ifade eden Heybet “MAFAM Daire Başkanlığı kuruluşundan itibaren yaklaşık 50 milyon metrekare alanda mayın temizlik faaliyeti icra etti. Ülkemizde kara sınırlarının, güvenilirliğini yitirmiş olan mayınla korunması yerine, yeni kurulan modern sınır fiziki güvenlik sistemiyle korunması amaçlandı. Bu güvenlik sistemi, kaçakçılık ve yasa dışı geçişlerin engellenmesi başta olmak üzere, etkin bir sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla modüler beton duvar, duvara bitişik olacak şekilde keşif ve gözetleme kuleleri, hudut ihlallerine zamanında müdahale etmeyi sağlayan asfalt yol ve aydınlatma sistemini içeriyor” dedi.

Heybet, MAFAM Daire Başkanlığınca sınır fiziki güvenlik sisteminin kurulduğu sınır bölgelerinde, söz konusu projeyle eşgüdümlü olacak şekil mayın temizlik faaliyetlerinin devam ettiğini de açıkladı.

250 BİN MAYIN İMHA EDİLDİ

MAFAM Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde insani maksatlı mayın temizleme çalışmaları kapsamında günümüze kadar yaklaşık 250 bin mayın imha edildi. Hâlihazırda Iğdır, Tunceli, Şırnak, Şanlıurfa, Kilis ve Hatay’da Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan Özel Mayın Arama Temizleme (ÖMAT) ve Jandarma Özel Mayın Arama Temizleme (JÖMAT) birlikleri vasıtasıyla insani maksatlı mayın temizliği faaliyetleri yürütülüyor.

Öte yandan Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında dökülen ve demirleme donanımlarından kurtularak sürüklenen mayınlar için de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 7/24 esasına dayalı olarak gözetleme yapıyor. Tespit edilen mayınlar tek tek imha ediliyor.