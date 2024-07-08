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Orta Doğu’nun sıra dışı siyasetçisi Mahmud Ahmedinejad TGRT Haber'de

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Mahmud Ahmedinejad, Türkiye-İran İlişkileri, 3. Dünya Savaşı, Haber

Gündem Haberleri

Altıncı İran Cumhurbaşkanı ve Orta Doğu’nun ezber bozan siyasetçisi Mahmud Ahmedinejad, TGRT Haber’e özel röportaj verdi. Gülden Kalecik Demirtaş’ın sorularını cevaplayan Ahmedinejad, Türkiye-İran ilişkileri, 3. Dünya Savaşı ihtimali, Orta Doğu gündemi gibi oldukça önemli konulara değindi. Ahmedinejad'ın röportajı yarın saat 22.00'da TGRT Haber ekranlarında yayınlanacak.

Altıncı İran Cumhurbaşkanı ve Orta Doğu’nun sıra dışı siyasetçisi Mahmud Ahmedinejad İran-Türkiye ilişkileri, 3. Dünya Savaşı ihtimali, Orta Doğu gündemi gibi dünyada öne çıkan konuları TGRT Haber'de Gülden Kalecik Demirtaş'a değerlendirdi. 

TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ KONUŞULDU

Türkiye ve İran’ın güçlü ilişkilerinin tüm bölgeyi etkilediğini belirten Ahmedinejad. "Türkiye ve İran, işbirliği yapmak zorunda, şartlar bunu gerekli kılıyor" dedi.  

3. DÜNYA SAVAŞI GEÇREK OLUR MU?

Ahmedinejad, bölgede dengelerin değişeceğini ve 3. Dünya Savaşı ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti. Birleşmiş Milletler’in savaşı durdurmaya yeterli gücü olmadığını belirten Ahmedinejad, milliyetçilik ve ülkücülüğün güçlenerek yükseldiğini söyledi. "Biz milliyetçilik ve ülkücülüğü en iyi seviyesine yükseltebiliriz" diyen Ahmedinejad, bu akımların Orta Doğu’da da etkili olacağını dile getirdi.

RUYSA-UKRAYNA SAVAŞI'NDA ABD'NİN ROLÜ

ABD iç siyasetinde değişiklikler olacağını öngören Ahmedinejad, “Bir ülke güçlü diye tüm dünyaya istediğini yapamaz” diyerek ABD’ye yönelik eleştirilerini dile getirdi. Ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa’nın birbirine girmesine neden olacağını söyledi.

İRAN'DA DEĞİŞİM İSTEĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Ahmedinejad, İran’da çok büyük değişiklikler olmasını istediğini ancak bunun gerçekleşmediğini belirtti. Mahmud Ahmedinejad’ın özel röportajı, 9 Temmuz Salı günü saat 22.00'da TGRT Haber’de... 

 

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