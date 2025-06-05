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Şırnak'ta korkutan olay! Bölge apar topar karantinaya alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Şırnak&#039;ta korkutan olay! Bölge apar topar karantinaya alındı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Çobankazanı köyünde bulunan bir işletmede şap hastalığı tespit edildi. Olayın ardından bölge karantina altına alınırken, hayvan giriş çıkışları yasaklandı. 

Güçlükonak ilçesine bağlı Çobankazanı köyünde 27 Mayıs'ta Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan rutin çalışmaları sırasında bir işletme de şap hastalığına yakalanan hayvan tespit etti. Ekipler tarafından acil eylem planı oluşturularak hastalık tespit edilen köy ve çevre köylerde ilçe Sağlık Zabıta Komisyonu'nun aldığı karar doğrultusunda, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların giriş-çıkışları ikinci bir emre kadar yasaklandı.

Şırnak'ta korkutan olay! Bölge apar topar karantinaya alındı - 1. Resim

DEZENFEKSİYON ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, şap hastalığının yayılımını önlemek amacıyla gözetim bölgesinde dezenfeksiyon çalışmaları ve hayvanlara yönelik sağlık taramaları başlatıldığını bildirdi. Ayrıca bölgede bulunan tüm çiftçilere yönelik bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri yürütülüyor.

Şırnak'ta korkutan olay! Bölge apar topar karantinaya alındı - 2. Resim

"ÖNLEMLERE UYUN" UYARISI 

Veteriner ekiplerinin sahadaki çalışmaları aralıksız sürerken, vatandaşların alınan önlemlere uymaları ve hayvan hareketleri konusunda dikkatli olmaları istendi. Hastalığın yayılımını önlemek için tüm tedbirler alınmıştır. Süreç hassasiyetle takip edildiği belirtildi.

Şırnak'ta korkutan olay! Bölge apar topar karantinaya alındı - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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