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Türkiye ile Çin arasında kritik zirve! Erdoğan, Şi Cinping ile görüştü

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Türkiye ile Çin arasında kritik zirve! Erdoğan, Şi Cinping ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi sebebiyle bulunduğu Kazakistan'ın başkenti Astana’daki temasları kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24. Devlet Başkanları Zirvesi'ne kritik görüşmelere imza atıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'daki temasları kapsamında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

Zirvenin yapıldığı Bağımsızlık Sarayı'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Türkiye ile Çin arasında kritik zirve! Erdoğan, Şi Cinping ile görüştü - 1. Resim

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yer aldı.

 
Düzenleyen:  - Gündem
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