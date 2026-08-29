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Yasal sınırı 11 kat aştı! Akaryakıt alırken direksiyonda sızdı

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Yasal sınırı 11 kat aştı! Akaryakıt alırken direksiyonda sızdı

Aksaray’da yasal sınırın 11 katı üzerinde alkollü olarak kullandığı kamyonetle akaryakıt istasyonundaki pompaya yanaşan Engin G., aşırı alkolün etkisiyle kafasını koyduğu direksiyonda sızdı. Sağlıkçı ve bekçilerin uzun uğraşlar sonucu uyandırdığı Engin G. güçlükle ambulansa bindirilirken, pompa görevlisi sürücünün kamyonetine aldığı 4 bin liralık yakıtın ödemesini ambulans içine getirdiği pos cihazıyla tahsil etmeye çalıştı.

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Çiftlik Mahallesi Aksaray - Ankara Karayolu üzerinde aşırı alkol aldıktan sonra kamyonete binerek trafiğe çıkan Engin G., (39), bir akaryakıt istasyonuna girerek yakıt pompasına yanaştı. Pompacıya 4 bin liralık yakıt koymasını söyleyen Engin G. kafasını koyduğu direksiyonda sızdı.

Yasal sınırı 11 kat aştı! Akaryakıt alırken direksiyonda sızdı
Başlık ResmiYasal sınırı 11 kat aştı! Akaryakıt alırken direksiyonda sızdı

AMBULANSA ALINDI

Pompa görevlisi bir süre uyandırmaya çalışsa da sürücünün uyanmaması üzerine durum bölgede görevli bekçilere bildirildi. Bekçiler olay yerine ambulans ve trafik ekibi çağırdı. Önce sağlıkçıların sonra da bekçilerin uzun uğraşlarla uyandırmaya çalıştığı alkollü sürücü güçlükle uyandırılabilirken, araçtan indirilerek sedyeye yatırılmaya çalışıldı. Sedyeye yatmak istemeyen sürücü tekrar kamyonete binmek istese de bekçiler tarafından ikna edilerek ambulansa alındı.

Yasal sınırı 11 kat aştı! Akaryakıt alırken direksiyonda sızdı
Başlık ResmiYasal sınırı 11 kat aştı! Akaryakıt alırken direksiyonda sızdı

AMBULANSTA PARA TAHSİLİ

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince alkolmetre üfletilen sürücü yasal sınırın 11 katı üzerinde 2.33 promil alkollü çıktı. Elindeki pos makinesi ile ambulans kapısında bekleyen pompacı ise sürücüye pos makinesini vererek ambulans içinde yakıt parasını tahsil etmeye çalıştı. Sürücü sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.

Yasal sınırı 11 kat aştı! Akaryakıt alırken direksiyonda sızdı
Başlık ResmiYasal sınırı 11 kat aştı! Akaryakıt alırken direksiyonda sızdı

Yapılan sorgulamasında şahsın daha öncede alkollü araç kullanmaktan yakalandığı belirlendi. İkinci defa alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken, 250 bin lira da para cezası kesildi. Kamyonet ise olay yerine çağırılan çekici ile otoparka çektirildi. Öte yandan Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca sürücü hakkında adli işlem tahkikatı başlatıldı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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