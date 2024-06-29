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Yollarda yapay zeka dönemi başladı! Operatöre ihtiyaç duymuyor, 4 şeridi birden tespit ediyor

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Gündem Haberleri

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen radar cihazı trafikte kullanılmaya başlandı. Cihaz yapay zeka ile aynı yönde 4 şeritteki tüm araçların hız tespitini yapabiliyor, operatör olmaksızın karayolunda seyreden araçların plaka ve hız verilerini okuyabiliyor.

Trafikte yapay zeka dönemi başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) trafik birimleri, 14 Haziran'dan itibaren Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesinde yerli ve milli imkânlarla üretilen hız ihlal tespit sistemlerini kullanmaya başladı.

Yeni nesil cihazlar, otoyollar dahil tüm karayollarında aktif olarak hız ihlali (radar) denetimlerinde kullanıldı. Son olarak 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde de tüm yollardaki radar denetimleri yine bu cihazlarla yapıldı.

OPERATÖRE İHTİYAÇ DUYMUYOR

Hürriyet'in haberine göre; yeni nesil mobil hız tespit cihazı'nın (radar) kurulumu tripod ya da araç üzerine yapılabiliyor. Cihaz, operatör olmaksızın karayolunda seyreden araçların plaka ve hız verilerini okuyor.

EGM PolNet ağına gönderilen verilerin hız ihlali sorguları yapılıyor ve ihlal verisi anlık olarak trafik ekiplerine bildiriliyor. Böylece anlık olarak kural ihlali yapan sürücüye gerekli yasal işlemler yapılıyor.

Yollarda yapay zeka dönemi başladı! Operatöre ihtiyaç duymuyor, 4 şeridi birden tespit ediyor - 1. Resim

4 ŞERİDİ AYNI ANDA TESPİT EDEBİLİYOR

Veri tabanı sorgusu yapılmaksızın yapay zekâ ile araç cinsi ayrımı yapabilen cihaz, karayollarında aynı yöndeki 4 şerit dahil tüm araçların hızlarını tespit edebiliyor.

Tüm hava şartlarında gündüz ve gece hız tespiti yapabilen yerli ve milli cihaz, otoyollar dahil tüm karayollarında şu anda aktif olarak kullanılıyor.

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