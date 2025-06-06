Zonguldak'ta çalınmıştı, başka şehirde toprağa gömülü olarak bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 6 Haziran 2025 14:41 - Güncelleme: 6 Haziran 2025 14:56 - Güncelleme:

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde bir evden çalınan altın ve nakit para, Bolu'nun Gerede ilçesinde bir metruk binanın bahçesinde toprağa gömülü olarak bulundu.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökçebey'e bağlı Muharremler köyünde bir vatandaşın evinde meydana gelen hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda hırsızlık olayını 2 şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. ALTINLARI METRUK BİNANIN BAHÇESİNE GÖMDÜLER Şüphelilerin çaldıkları 8 altın bilezik, 4 çeyrek altın, 2 adet gram altın, 2 adet çocuk bileziği, 1 adet çeyrek altınlı künye, 1 büyük Reşat altın kolye ve 20 bin 400 TL'yi Bolu'nun Gerede ilçesinde metruk bir binanın bahçesine gömdükleri belirlendi. 2 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI Ekipler, düzenlenen operasyonla ziynet eşyaları ve nakit parayı gömülü halde bulurken, 2 şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı. Savcılık talimatıyla adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mesut Şahin