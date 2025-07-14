2025-TUS birinci dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Uzman doktor adaylarının merakla beklediği ek yerleştirme sonuçları ilan edildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Girişi Sınavı (TUS) birinci dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 1-7 Temmuz'da tercihleri alınan 2025-TUS 1. Dönem ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

TUS HAKKINDA

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS), tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi alabilmek için katıldığı bir sınavdır.

ÖSYM tarafından yılda iki kez gerçekleştirilen bu sınav, adayların teorik ve klinik bilgi seviyesini ölçerek uzmanlık programlarına yerleşmelerine imkan sağlar.

TUS, Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT) ve Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) olmak üzere iki oturumdan oluşur.